Invasione di corsia e frontale sul cavalcavia, disagi alla circolazione

Una Fiat Panda che viaggiava in direzione del centro ha invaso la corsia opposta proprio sulla sommità del cavalcavia di viale Ciro Menotti (Maserati), centrando frontalmente una Bmw che proveniva dalla direzione opposta. E' accaduto questa mattina intorno alle 11.10. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha soccorso l'occupante dell'utilitaria e lo ha accompagnato in ospedale per accertamenti.

La Polizia Municipale è intervenuta per i rilievi e ha creato un senso unico alternato. Inevitabili i disagi alla circolazione, con lunghe file che si sono formate in ambo i sensi di marcia. Ancora ingote le cause della manovra che ha portato al frontale. Non si eslcude un malore.