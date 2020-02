Auto si schianta contro un albero, due feriti in via Emilia

Due persone a bordo di una Lancia Ypsilon sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale lungo via Emilia, nel tratto compreso tra Castelfranco Emilia e la frazione di Cavazzona. L'auto, per cause ancora non chiare, ha sbandato verso sinistra e ha impattato contro un albero, carambolando poi in un campo a bordo strada.

A bordo un uomo e una donna che sono stati soccorsi dal 118 con ambulanze e automedicazione, con la collaborazione dei Vigili del Fuoco. I due hanno riportato lesioni serie, ma non si conosce al momento l'esatta condizione.

La Statale è rimasta chiusa al traffico, ma i veicoli hanno utilizzato una strada di servizio nei campi per oltrepassare l'ostacolo.