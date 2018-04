Carpi, ciclista investito da un'auto e soccorso dall'eliambulanza

Un uomo in sella ad una bicicletta è statao travolto da un'auto in corrispondenza di un attraversamento pedonale. E' successo a Carpi pochi minuti prima delle ore 13, lungo via Nuova Ponente, all'altezza del sentiero pedonale che conduce al supermercato Borgogioioso. I sanitari del 118 intervenuti in ambulanza hanno chiesto il supporto del mezzo aereo, che è atterrato presso il campo di atletica adiacente.

Il ferito è stato quindi stabilizzato sul posto e caricato in elicottero per essere trasportato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero particolarmente gravi. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale, che ha anche chiuso al traffico il tratto di strada compreso tra viale dell'industria e la Tangenziale Bruno Losi.