Ciclista investito e ucciso in via Emilia da un veicolo pirata

Intorno alle 7.15 di stamane un ciclista è stato travolto mentre percorreva la Statale via Emilia, tra Modena e Castelfranco. L'uomo è stato colpito in maniera particolarmente violenta da un veicolo che procedeva in direzione di Castelfranco, poco prima di ponte Sant'Ambrogio. Il mezzo si è poi allontanato senza prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118, ma l'impatto è stato devastante e la morte è avvenuta sul colpo. Si tratta di un uomo di 45 anni di origine straniera, ma regolarmente residente in città.

I rilievi sono a cura della Polizia Stradale, ne tre la Municipale di Modena e di San Cesario si è occupata di regolare il traffico. La via Emilia è stata chiusa al traffico dopo una paralisi completa della circolazione. Le auto sono ora deviate su via Mavora e su strada Scartazza. La Statale è stata riaperta solo verso le ore 11.