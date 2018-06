Auto travolge un gruppo di ciclisti a Pavullo, ferite due donne

Un gave incidente ha paralizzato il traffico sulla statale dell'Abetone, in località Madonna dei Baldaccini di Pavullo. E' accaduto intorno alle 15 di oggi, quando un'auto ha travolto una comitiva di cicloturisti, che viaggiavano in fila indiana in senso contrario al mezzo. Da una prima ricostruzione, all'origine dell'incidente potrebbe esserci un sorpasso azzardato compiuto dall'automobilista, che viaggiava su una Peugeot in direzione della pianura.

L'auto ha urtato due delle donne che componevano il gruppo, travolgendole e sbalzandole el fosso al lato della strada. Ad avere la peggio è stata una 60enne, che ha riportato ferite molto gravi ed è stata trasportata dall'elisoccorso all'Ospedale di Baggiovara. Meno seri i traumi dell'amica 53enne, che è stata a sua volta ricoverata dopo un viaggio in ambulanza verso il nosocomio modenese. I rilievi sono stati svolti dalla Polizia Municipale, che ha anche regolato il traffico a senso unico alternato. Per gran parte del pomeriggio la circolazione sulla Statale 12 è stata bloccata.