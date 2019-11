Esce di strada e carambola sui bidoni del pattume, ferito un automobilista

Una Nissan X-Trail che procedeva lungo la SP 15 da Marzaglia verso Magreta è stata protagonista di un rocambolesco incidente intorno alle ore 16 di oggi. Il conducente - per ragioni da chiarire - ha perso il controllo dell'auto all'altezza dei località Colombarone, dove la strada piegava leggermente verso sinistra: i suv è proseguito in linea retta, uscendo dalla carreggiata.

L'auto ha prima divelto la rete metallica posta al margine di un campo, poi ha travolto ad alta velocità tutti i bidoni per la raccolta differenziata, finendo in ultimo per abbattere un albero, tamponare una Fiat Panda in sosta e cappottarsi su un fianco dopo una ventina di metri. Una serie di impatti in sequenza che hanno causato una serie di traumi al conducente, un uomo di mezz'età, soccorso dal 118 e dai Vigili del Fuoco.

Il guidatore è stato portato all'ospedale di Baggiovara, ma al momento non si hanno conferme sulle sue condizioni: non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale di Formigine. Il traffico non ha subito rallentamenti significativi, in quanto la Provinciale è rimasta percorribile in entrambe le direzioni.

