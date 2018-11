Incidente tra Formigine e Corlo, grave un ragazzo di 17 anni

Poco dopo le ore 16 di oggi si è verificato un grave incidente lungo via Ferrari a Formigine, ai piedi del cavalcavia sulla Modena-Sassuolo. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un giovane in sella ad una moto ha perso il controllo del mezzo, finendo per coòire le barriere che delimitano la pista ciclabile. L'impatto è stato molto violento e il 17enne ha riportato lesioni particolarmente gravi. Trasportato d'urgenza a Baggiovara dall'automedica del 118, il ragazzo sarà sottoposto ad intervento chirurgico, ma le sue condizioni sono preoccupanti.