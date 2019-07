Ennesimo infortunio sulla pista da downhill: 44enne ferito a Sestola

I tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna - Stazione Monte Cimone sono intervenuti questo pomeriggio a Sestola per prestare soccorso a un 44enne vittima di una brutta caduta mentre faceva downhill a Pian del Falco sulle piste del Cimone Bike Park. L'incidente si è verificato verso le 16.40 sulla pista Falco Rosso: sul posto in pochissimi minuti la squadra SAER in pronta partenza, che in collaborazione con l'ambulanza 118 di Sestola ha richiesto l'intervento dell'elicottero da Pavullo per la sospetta frattura del femore destro.

Data la zona impervia, l'equipaggio 118 col dottore è stato verricellato sul luogo dell'incidente, dove ha provveduto a stabilizzare il ferito. I tecnici SAER lo hanno quindi condotto in barella fuori dal bosco in luogo aperto, dove l'elicottero ha potuto atterrare e imbarcare il ferito, F.C. le iniziali, residente a Castelnuovo in Garfagnana, per il trasporto all'ospedale di Baggiovara.