Esce di strada e si cappotta nella boscaglia, individuato e soccorso dall'elicottero

Stamattina alle 10,30 i Vigili del Fuoco sono stati attivati per soccorrere un uomo di 53 anni, uscito di strada con la propria auto e ribaltatosi in un boscaglia in località San Dalmazio di Serramazzoni. I Soccorsi sono stati attivati dalla sorella dell'automobilista, che non lo vedeva rientrare a casa.

I Vigili del Fuoco insieme a Carabinieri e 118 hanno battuto la strada abitualmente percorsa dall'uomo, ma è stato necessario uno sguardo dal cielo per poter portsre a termine le ricerche. Verso le 11.40, infatti, l'elicottero VVF ha individuato l'auto ribaltata in pendio scosceso che ospita un frutteto e una serra, a circa 300 m dalla strada.

Immediatamente i soccorritori si sono calati con il verricello dall'elicottero e hanno prestato la prima assistenza all'uomo, che è poi stato affidato al 118. Le sue condizioni no sarebbero fortunatamente troppo gravi.