Ennesimo incidente sull'Estense, un'altra mattina di lunghe code

E' stato un inizio di settimana davvero difficile sulla Nuova Estense, in particolare per gli automobilisti che ogni mattina si spostano verso valle per recarsi al lavoro. Sia lunedì che oggi si sono infatti verificati due incidenti automobilistici nel tratto che rientra sotto il territorio di Serramazzoni: lunedì nei pressi delle Ceramiche Serra, oggi più a monte.

Questa mattina intorno alle ore 7 due auto si sono scontrate ed una si è capottata, finendo sul tettuccio al lato della carreggiata. Sul posto dono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme al 118 e ai Carabinieri. Fortunatamente i due automobilisti feriti - nonostante la dinamica impressionante - non hanno riportato traumi particolarmente gravi. Sono stati trasportati a Baggiovara per le cure del caso.

L'Estense è quindi rimasta completamente bloccata per quasi due ore, con incolonnamenti in ambo le direzioni di marcia.