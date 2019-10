Cade durante i campionati di downhill, fratture multiple per un 24enne

Questa mattina si è verificato l'ennesimo incidente durante una gara di downhill lungo i pendii del Cimone. Un altra è caduto durante la discesa dalla pista nera del Bike Park, in zona Pian del Falco, dove è in corso la finale del circuito Gravitalia.

Il giovane, un 24enne residente nel vicentino, ha riportato lesioni serie a seguito dell'impatto con il terreno ed è stato soccorso dal personale sanitario che presidia la competizione. Visite le condizioni del ciclista - parrebbe fratture a femore e bacino - è stato fatto intervenire l'elisoccorso da Pavullo che lo ha trasportato in ospedale. Il ragazzo non è in pericolo di vita.