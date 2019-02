Ancora un frontale sulla Pedemontana, due feriti a Fiorano

Il tratto della Pedemontana che attraversa il comune di Fiorano - lo stesso interessato da un incidente mortale nei giorni scorsi - è stato anche questa mattina teatro di uno scontro frontale che ha coinvolto una Peugeot e una Toyota. È accaduto intorno alle 9.45, nei pressi dello svincolo per Ubersetto.

Due le persone ferite, di cui una in modo più grave. Il 118 è intervenuto con ambulanza e automedica e ha accompagnato i feriti in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi distrutti.

La viabilità ha subito pesanti rallentamenti fin verso alle ore 10. 30, quando i veicoli sono stati rimossi.