Nazionale per Carpi, grave un automobilista dopo lo schianto contro un albero

Ha perso il controllo della sua Fiat Sedici e si è schiantato contro un albero dalla parte opposta della carreggiata. È accaduto intorno alle ore 15.30 ad un automobilista che stava percorrendo strada Nazionale per Carpi, all'altezza di stradella Masetti a Ganaceto.

Sul posto sono intervenuti sanitari e medico del 118, supportati da una squadra dei Vigili del Fuoco. Il ferito è stato estratto e caricato in ambulanza per poi essere trasferito all'ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni sarebbero gravi.

La Polizia Municipale ha svolto i rilievi e regolato il traffico, chiudendo per circa mezz'ora la strada, per poi riaprirà a senso unico alterato pochi minuti dopo le 16. Lunghe code in ambo i sensi.