Violento tamponamento in strada Gherbella, un ferito grave

Due auto si sono scontrate intorno alle 19.30 in strada Gherbella. È accaduto in corrispondenza del semaforo provvisorio situato per regolare il traffico a senso unico alternato, causa lavori sul ponte del Grizzaga.

Dalla prima ricostruzione fornita da vari testimoni, una BMW lanciata a forte velocità in direzione Modena avrebbe tamponato una Mercedes ferma al semaforo rosso. Un impatto molto violento, a seguito del quale la Mercedes ha impattato contro il blocco di cemento che sorregge il semaforo spesso.

Il 118, con l'ausilio dei Vigili del Fuoco, ha soccorso il guidatore dell'auto tamponata, un uomo di 48 anni, che ha riportato lesioni gravi. Quasi illeso invece il giovane alla guida dell'altra auto.

La Polizia Municipale ha bloccato al transito strada Gherbella per consentire i soccorsi e i rilievi.