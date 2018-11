Frontale sulla Giardini, due feriti a San Venanzio di Maranello

Oggi intorno alle 12.45 si è verificato un incidente lungo la SP3 (Giardini), nei pressi dell'abitato di San Venanzio di Maranello. Due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano una lunga curva, con una delle due che ha invaso la corsia opposta secondo una dinamica ancora da accertare. L'impatto è stato violento e le persone a bordo sono state soccorse dai sanitari del 118 intervenuti con due ambulanze e con l'automedica.

Due persone sono state assistite sul posto e poi caricate a bordo dei mezzi per essere trasferite in ospedale: entrambi hanno riportato traumi seri, ma non si trovano in pericolo di vita.

La Giardini è stata di fatto chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Lunghe code in entrambe le direzione.