Incidente in cantiere con un escavatore, gravissimo un lavoratore

Un uomi di 51 anni è rimasto ferito in maniera particolarmente seria questa mattina intorno alle ore 11, mentre era al lavoro in un cantiere di Carpi. E' avvenuto in via Lama di Quartirolo Interna, dove la vittima sarebbe stata investita da un escavatore, secondo una dinamica ancora non chiara.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Viste le gravi condizioni de ferito è stato fatto arrivare l'elisoccorso da Bologna, che dopo i primi interventi del medico ha caricato ha bordo l'uomo e lo ha trasferito all'Ospedale Maggiore. Accertamenti in corso nel cantiere.