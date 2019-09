Auto in fiamme dopo un incindente, paura e un ferito a Fiorano

Via Statale Ovest, a Fiorano Modenese, è stata teatro di un incidente questa mattina poco dopo le 8.30. Una Fiat Multipla e una Volkswagen Golf si sono scontrate nei pressi dello svincolo con via Lamarmora. Un impatto non particolarmente grave, a seguito del quale tuttavia la Golf ha preso fuoco.

Tre le persone coinvolte, compreso il conducente dell'auto incendiata, che è riuscito ad uscire prima che le fiamme potessero causare lesioni ben più gravi di quelle date dall'impatto con l'atro veicolo. Il 118 lo ha soccorso e condotto in ospedale.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente e hanno domato lincendio.