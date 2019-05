Lamborghini fuori strada, due feriti in via per Castelnuovo

Una potente Lamborghini è stata protagonista di un incidente nel primo pomeriggio in via Castelnuovo, proprio accanto al Golf&Country Club di Colombaro. Intorno alle 15.30, sotto la pioggia battente, la supercar si è schiantata contro la vegetazione a bordo strada per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto i sanitari e il medico del 118, coadiuvato dai Vigili del Fuoco, che hanno soccorso i due feriti che si trovavano a bordo dell'auto. I pazienti sono stati assistiti e poi accompagnati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero particolarmente gravi.