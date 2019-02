Tamponamento a catena a Lesignana, chiusa la Nazionale per Carpi

Alle 19.45 cinque veicoli - quattro auto e un furgone - che viaggiavano in direzione di Carpi sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena lungo la SP413 (Nazionale per Carpi). L'incidente è avvenuto in zona Lesignana, nei pressi dell'intersezione con stradello Bagnesi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i feriti. Delle cinque persone coinvolte solo due hanno riportato lievi ferite e sono state portate all'ospedale di Baggiovara per ulteriori accertamenti.

La Polizia Municipale intervenuta per i rilievi ha anche chiuso al traffico la Provinciale, deviando i veicoli in transito all'altezza del semaforo di Lesignana per chi viaggia in direzione periferia e nell'abitato di Ganaceto per chi viaggia verso il capoluogo.