Incidente sulla Nazionale per Carpi, auto nel fosso e due feriti

Ieri sera verso le 22.30 si è verificato un incidente che ha coinvolto tre autovetture che, a seguito della carambola sono finite nel fosso adiacente alla SP 413, la Nazionale per Carpi. Lo scontro è avvenuto tra gli abitati di Lesignana e Ganaceto, in prossimità della semicurva in corrispondenza dello stabilimento Rossi Motoriduttori.

Uno degli automobilisti coinvolti è stato estratto dall'automobile grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, insieme al 118. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica e due dei feriti sono stati trasportati all'Ospedale di Baggiovara con lesioni gravi ma non tali da porli in pericolo di vita.

L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia Stradale, che ha anche regolato il traffico che ha subito disagi fin oltre la mezzanotte.