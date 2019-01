Incidente frontale tra Casinalbo e Magreta, due feriti

Formigine. Poco prima delle ore 8 di stamane due auto si sono scontrate in modo frontale lungo via don Franchini, la strada che collega le frazioni di Magreta e Casinalbo. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'intersezione con strada Cavezzo, ma l'esatta dinamica è ancora al vaglio della Polizia Municipale. Coinvolte due utilitarie Ford, una delle quali è finita oltre la recinzione di un'abitazione, danneggiando anche una colonna del gas.

Sul posto sono quindi intervenuti, insieme ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. I sanitari giunti in ambulanza hanno richiesto il supporto del personale medico, atterrato nei pressi dell'incidente con l'elisoccorso. Due le persone rimaste ferite, le quali sono state estratte dai mezzi incidentati, stabilizzate e portate in ospedale. Ancora non sono note le loro condizioni.