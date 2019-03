Auto fuori strada, grave un 44enne. Bloccata la Modena-Sassuolo

Poco prima delle ore 8 di questa mattina un'aut è uscita di strada lungo la tangenziale Modena-Sassuolo. E' accaduto all'altezza dell'uscita per Magreta di Formigine, mentre il veicolo viaggiava in direzione di Sassuolo, per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Il conducente, un uomo di 44 anni, è stato soccorso dal personale medico e sanitario del 118, ha ricevuto sul posto le prime cure ed è stato poi trasportato al vicino Ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni sono gravi.

La gestione della viabilità è affidata alla Polizia Municipale di Formigine. L'incidente ha causato un blocco totale del traffico in direzione del Distretto Ceramico e sta creando grossi disagi alla circolazione. Attualemnte (ore 9) il traffico risulta bloccato dal punto del sinistro fino all'uscita 16 su via Emilia Ovest a Modena.