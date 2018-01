Frontale a Marzaglia, sei persone lievemente ferite

Come già accaduto in passato, l'incrocio tra la provinciale che collega Marzaglia a Magreta e via dell'Aeroporto è stato anche stamani teatro di un incidente. Due auto, una Ford station wagon e una Mercedes Classe A, si sono scontrate frontalmente per cause ancora non chiare. L'impatto è stato fortunatamente non troppo violento e i veicoli hanno arrestato la propria corsa pochi metri oltre il punto della collisione.

L'incidente ha causato ferite lievi a ben sei persone che si trovavano a bordo, compresa una bambina di 7 anni. I feriti sono stati soccorsi sul posto da ambulanza e automedica, poi accompagnati per accertamenti sia al Policlinico che all'ospedale di Baggiovara.

Sul posto è intervenuta per i rilievi e il controllo della viabilità la Polizia Municipale, incaricata di ricostruire l'accaduto. Non si sono registrati disagi particolari per la circolazione.