Centrato da un furgone a Marzaglia, motociclista in terapia intensiva

La SP 15, che collega Marzaglia a Magreta, si conferma una strada ad altissimo tasso di incidentalità e, purtroppo, anche oggi si è avuta un'altra prova. Intorno alle ore 15 una moto che viaggiava in direzione di Marzaglia è stata colpita da un furgone, un Fiat Ducato che procedeva in direzione opposta e si apprestava a svoltare in via dell'Aeroporto. Il conducente del mezzo probabilmente non si è avveduto dell'arrivo della moto, colpendola frontalmente.

Il centauro è stato soccorso dall'ambulanza medicalizzata del 118 e trasportato con al massima urgenza al vicino ospedale di Baggiovara. L'uomo, C.E. di 46 anni, ha riportato diverse fratture e si trova ora in Terapia Intensiva, con una prognosi di 40 giorni.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale di Modena, intervenuta con l'ufficio mobile per i rilievi del caso.