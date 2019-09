Grave incidente a Massa FInalese, due persone ferite in via per Mirandola

Questa mattina intorno alle 8.30 un'auto e un furgone si sono scontrati in modo violento alle porte di Massa Finalese. E' accaduto in via per Mirandola, all'incrocio con via Vettora. Il furgone ha colpito lateralmente la Renault Modus ed entrambi i mezzi sono finiti nel fosso al margine della carreggiata.

Sul posto sono arrivati in forze i soccorsi: 118, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. I feriti sono stati estratti dai rispettivi abitacoli: uno è stato portato in ospedale dall'ambulanza e l'altro è stato caricato a bordo dell'elisoccorso e condotto a Baggiovara. Le lesioni sarebbero gravi per entrambi, ma non si conoscono le esatte condizioni.

Sul posto anche la Polizia Municipale. La strada è stata chiusa al traffico.