Forzano un posto di blocco e finiscono fuori strada con l'auto della nonna, nei guai due minorenni

Erano circa le 3 della scorsa notte quando una pattuglia del Radiomobile di Modena ha notato un fuoristrada Suzuki che procedeva in modo incerto. I militari hanno intimato l'alt, ma il conducente del mezzo ha preferito accelerare e forzare il posto di blocco per cercare di dileguarsi. Ne è nato un inseguimento che si è protratto per le strade della zona ovest della città, fino a quando l'auto pirata non ha raggiunto strada Cimitero San Cataldo.

In corrispondenza di una delle rotonde accanto al cimitero il guidatore ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Dalla Suzuki incidentata sono usciti due ragazzini, il conducente 17enne e il passeggero 16enne entrambi residenti in città. Per i due, illesi, è scattata la segnalazione alla Procura per i minorenni di Bologna per resistenza a pubblico uffficiale e per il conducente 17enne, che aveva preso la macchina della nonna, anche la sanzione per guida senza patente.