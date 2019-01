Auto contro un albero, ferita gravemente una 29enne a Pavullo

Pavullo. Ieri intorno alle ore 16.30 una giovane alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo mentre procededeva lungo via Montebonello, in direzione della Nuova Estense. L'auto ha sbandato ed è finita fuori strada schiantandosi frontalmente contro un albero, non lontano da Madonna Baldaccini. La giovane è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e dal 118: le prime cure sono state prestate dai sanitari giunti in ambulanza, poi supportati dal medico arrivato in elicottero.

Una volta stabilizzata, l'automobilista 29enne è stata trasportata all'ospedale di Baggiovara con l'ambulanza e affidata agli specialisti del Trauma Team. Le sue condizioni sono gravi. Rilievi a cura della Municipale, che dovrà stabilire l'esatta dinamica dei fatti: non risultano altri veicoli coinvolti.