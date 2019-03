Incidente tra due furgoni, un morto e un ferito grave in A1

Nella notte appena trascorsa si è verificato un altro incidente dalle conseguenze drammatiche in Autosole, nel tratto compreso tra Modena Sud e Valsamoggia. Intorno alle ore 2.40 due furgoni cabinati che viaggiavano in direzione sud (Bologna) si sono scontrati per cause al vaglio della Polizia Stradale: l'impatto è stato violento e uno dei due mezzi si è ribaltato. I soccorsi del 118 sono arrivati non appena possibile, ma per uno dei due conducenti ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Trasportato invece all'Ospedale Maggiore di Bologna l'altro guidatore, che ha riportato lesioni gravi.

Le operazioni di soccorso sono state eseguite con la collaborazione dei Vigili del Fuoco e della Polizia. L'autostrada è stata chiusa al traffico e riaperta soltanto intorno alle ore 4.30. Limitati i disagi a causa dell'ora tarda.