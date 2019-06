Incidente in Autosole fra Modena Sud e Valsamoggia, tre morti e un ferito

Sulla A1, poco dopo le 18 di oggi, si è verificato un grave incidente tra un' autovettura ed un furgone. E' accaduto in direzione sud, al confine tra i territori di Modena e Boogna, nella zona di Crespellano. A quanto si apprende tre persone hanno perso la vita nello scontro e una quarta è ferita in modo grave.

L'interno tratto tra Modena sud e Valsamoggia verso Bologna è chiuso il traffico è bloccato e ci sono 12 km di coda in aumento. Il blocco si è reso necessario per portare soccorso alle persone coinvolte nell' incidente. Obbligo di uscita a Modena sud dove ci sono 2 km di coda, ma consigliamo di uscire a Modena nord, e di rientrare in autostrada a Valsamoggia, dopo aver percorso la statale 9, via Emilia. Nella carreggiata verso Milano ci sono code per curiosi tra il bivio per la A14 Bologna-Taranto e Valsamoggia. Tutti i mezzi di soccorso si trovano sul luogo dell'evento.