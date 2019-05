Travolto in via Respighi, muore un ciclista di 68 anni

Non c'è stato nulla da fare per il 68enne Massimo Mattioli, investito ieri mattina in via Repighi qualche minuto dopo mezzogiorno. L'uomo stava percorrendo la via in sella alla propria bicicletta elettrica quando è stato investito da un'autobotte di una ditta di spurghi: il mezzo proveniva da via Bazzini e si stava immettendo su via Respighi quando ha colpito il ciclista.

L'uomo è stato soccorso da ambulanza e automedica, stabilizzato e portato all'Ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni si sono però aggravate, fino a che l'uomo non è deceduto nel reparto di Terapia Intensiva.

I rilievi dell'incidente sono stati svolti dalla Polizia Municipale di Modena.