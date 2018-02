Esce di strada con la sua auto, incidente fatale per un 86enne

Un incidente lungo la Provinciale 17 è costato la vita ad un uomo di 86 anni, che viaggiava a bordo della propria Fiat Panda. L'anziano automobilista, questa mattina verso le ore 10.30, stava percorrendo il tratto che collega Castelvetro alla frazione di Cà di Sola, quando ha improvvisamente perso il controllo ed è finito oltre la carreggiata, impattando violentemente con il terreno a margine dell'asfalto.

Sul posto sono intervenuti immediatamenti i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco ed è stato attivato anche l'elisoccorso. Purtroppo l'intervento del medico di bordo e degli altri professionisti è stato inutile: l'anziano è pressoché deceduto sul colpo.

Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi e l'accertamento delle cause. Non risultano altri veicoli coinvolti e per questo no è da escludere che l'automobilista possa aver accusato un malore al volante.