Camion tampona un mezzo della raccolta rifiuti, muore un 47enne di Castelfranco

Lo schianto tra un camion che trasportava vetro e un camion della nettezza urbana di Hera è costato la vita oggi ad un 47enne. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 a Castenaso (BO), in località Fossamarza, all'incrocio con via Birbanteria. L'inpatto è stato davvero violento e la cabina del camion è stata compressa causanto traumi poi rivelatisi fatali per il conducente.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco: la strada è stata chiusa e il traffico deviato su via Macherone e strade alternative secondarie. Chiusa anche via San Vitale.

Sul posto anche l'elisoccorso, che ha immediatamente preso in carico i due camionisti: il 47enne - residente a Castelfranco Emilia - è apparso subito molto grave e gli sforzi dei medici per salvargli la vita si sono rivelati vani. Feriti non gravi invece per il 56enne alla guida del camion rifiuti. Rilievi a cura della Polizia Locale.