Tragedia a Rovereto, anziano ciclista e investito e ucciso da un'auto

Non c'è stato nulla da fare per un anziano di 86 anni che verso le ore 13 di oggi è stato vittima di un incidente con un'automobile mentre si trovava in sella alla propria bicicletta. E' successo a Rovereto Secchia, frazione di Novi, lungo via Forti, la strada che attraversa la zona residenziale del paese.

Il ciclista è stato travolto in prossimità dell'incrocio con via Battisti, per cause al vaglio della Polizia Municipale. Alla guida della macchina un giovane di 25 anni, illeso. Nonostante l'intervento in forze dei soccorritori del 118 - arrivati anche con l'eliambulanza - il trauma è stato così grave che l'anziano è deceduto. La strada è rimasta chiusa per un paio d'ore per consentire i rilievi.