Si cappotta con l'auto lungo la Circondariale, muore un giovane a Fiorano

Poco dopo le 17.30 di oggi si è verificato un incidente dalle conseguenze tragiche lungo via Circondariale San Giovanni Evangelista (II Tronco) a Fiorano Modenese. Il giovane conducente di una Peugeot che procedeva verso Maranello ha perso il controllo e si è cappottato, perdendo la vita nell'impatto del suo mezzo con l'asfalto dopo aver colpito di striscio un'altra auto di passaggio..

Sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze, insieme ai Vigili del Fuoco: purtroppo i tentativi di salvare la vita al guidatore si sono rivelati vani.

La dinamica resta ancora da chiarire, ma secondo quanto riferito da alcuni testimoni, non vi sarebbero altri veicoli coinvolti. I rilievi sono a circa della Polizia Municipale, che ha anche chiuso al transito la via nel tratto compreso tra via Ferrari e via del Crociale. Seguiranno aggiornamenti