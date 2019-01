Perde il controllo dell'auto, muore un 77enne a Fiumalbo

Ieri mattina intorno alle 7.30 si è verificato un incidente stradale dall'esito mortale nel territorio di Fiumalbo. E' accaduto in via Versurone, una strada che dal paese si inerpica verso le alture del Cimone: qui un anziano alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un guard rail in una curva. L'impatto è stato violento e l'uomo, O.S. di 77 anni, ha perso la vita pressochè sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in ambulanza ed è stato fatto arrivare anche l'elisoccorso, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Non si esclude per altro che possa essere stato un malore improvviso a causare la perdita di controllo dle mezzo. Non risultano altri veicoli coinvolti.