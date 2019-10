Due auto nel canale lungo la Panaria Bassa, una vittima e due feriti

Oggi pomeriggio due auto che viaggiavano in direzione opposta si sono scontrate quasi frontalmente lungo via Gorghetto (SP2 Panaria Bassa): l'incidente è avvenuto in un tratto rettilineo che atraversa la campagna, tra la zona artigianale e la frazione di Gorghetto di Bomporto. I due veicoli sono poi carambolati nei canali situati a destra e a sinistra della carreggiata.

Lo scontro è stato fatale per una delle persone coinvolte,un uomo di 42 anni, mentre altri due automobilisti sono rimasti feriti. Sul posto Vigili del Fuoco, due ambulanze del 118 e l'elisoccorso di Bologna, il cui impiego tuttavia non è bastatao a salvare la vita della vittima. Un uomo di 41 anni ed una donna di 46 sono stati portati all'Ospedale di Baggiovara: non sono in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi. Strada chiusa al traffico e disagi inevitabili.