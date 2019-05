Incidente mortale in A1, individuata l'auto pirata. Autopsia per le due vittime

Ora dopo ora si sta delineando in maniera più chiara quanto accaduto intorno alla mezzanotte di sabato scorso, quando un incidente autostradale è costato la vita a due amici reggiani - Fausto del Moro e Luigi Visconti - che stavano viaggiando in auto in direzione di Bologna nel tratto modenese della A1. Uno schianto ad alta velocità che però non è stata la causa della morte, sopraggiunta in un secondo momento, quando i due si trovavano fuori dall'auto incidentata nella corsia di sorpasso. Qui un'auto li avrebbe investiti, lasciandoli senza vita sull'asfalto.

Pare dunque esclusa l'ipotesi che sia stato l'urto a sbalzare fuori dalla Bmw 320 i due viaggiatori, ritrovati senza vita ad una certa distanza da veicolo. I vetri integri confermerebbero questa ipotesi.

La Polizia Stradale è per altro riuscita ad individuare l'auto "pirata" che sarebbe coinvolta nel sinistro e che si sarebbe poi allontanata senza prestare soccorso. Il racconto del conducente e le sue eventuali ammissioni risulteranno quindi fondamentali per le indagini, che sono coordinate dalla Procura della Repubblica.

Altro aspetto fondamentale per ricostruire l'accaduto ed attribuire le responsabilità deriverà invece dall'esame autoptico, disposto dal Pm di turno sui due corpi. Importanti saranno gli esami tossicologici, che permetteranno di comprendere in quali condizioni viaggiavano le due vittime. Il video condiviso sui social poco prima dello schianto, infatti, pone legittimi interrogativi sulle loro condizioni di lucidità: una volta scesi dall'auto e verosimilmente sotto shock, anche l'assunzione di sostanze avrebbe potuto determinare un comportamento piuttosto che un altro: un aspetto fondamentale sotto il profilo penale.