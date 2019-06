Il suo furgone si schianta in via Giardini, muore un trentenne

Un giovane di 30 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente lungo la Statale 12 (via Giardini). E' accaduto tra il centro abitato di Lama Mocogno e la frazione di Borra, dove il furgone che stava guidando è finito fuori controllo per ragioni ancora da chiarire. L'impatto si è rivelato fatale per il conducente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e il medico del 118, ma ormai era troppo tardi. Seguiranno aggiornamenti.