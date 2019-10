Scontro sulla Nazionale per Carpi, morto un automobilista

Questa mattina intorno alle 9.30 tre veicoli sono stati coinvolti in un incidente lungo strada Nazionale per Carpi, nei pressi della frazione di Lesignana. Secondo la prima ricostruzione un camion che viaggiava verso Carpi e una Opel Astra che proveniva dalla direzione opposta si sono scontrati, probabilmente durante un sorpasso azzardato. A seguito dello scontro una Alfa Romeo Mito che seguiva il mezzo pesante lo ha tamponato.

Purtroppo i soccorsi del 118 - due ambulanze ed elisoccorso - non hanno potuto salvare la vita del conducente della Opel. Illeso il camionista, ferite non gravi per le due persone che si trovavano a bordo della Mito.

Sul posto anche Vigili del Fuoco e polizia municipale. La strada è stata cometa ente chiusa al traffico con gravi disagi alla circolazione da e verso il capoluogo.