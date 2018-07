Schianto a Marzaglia, morti due uomini a bordo di una Maserati

Nella prima serata di ieri si è verificato un incidente dalle conseguenze drammatiche alla periferia di Modena. Un uomo al volante di una Maserati è infatti stato vittima di un incidente lungo via dell'Autodromo, in località Marzaglia. Per cause al vaglio della Polizia Municipale, la potente automobile è uscita di strada e si è cappottata in prossimità di stradello Boschi: un impatto violento che ha lasciato poche speranze al conducente, estratto anche grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e affidato ai sanitari del 118.

Nonostante la corsa dell'ambulanza al vicino ospedale di Baggiovara, l'automobilista 60enne è deceduto a seguito delle ferite riportate all'interno dell'abitacolo.

Dagli accertamenti effettuati dalle forze di Polizia - sul posto anche la Polstrada e Carabinieri - è emerso che a bordo dell'auto poteva esservi un'altra persona. Le ricerche sono durate diverso tempo e solo dopo alcune ore è stato rinvenuto il corpo, di un uomo di 70 anni accasciato nella vegetazione a diverse decine di metri dall'auto, probabilmente sbalzato nello schianto. Sono in corso ulteriori accertamenti.