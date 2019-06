Centauro di Nonantola perde la vita nello scontro con un'auto

Incidente mortale in provincia di Bologna, non lontano dal confine modenese. Il conducente di una moto, un uomo di 56 anni residente a Nonantola, è morto oggi pomeriggio dopo uno schianto sulla Sp1, nel tratto all'incrocio con via Sagrestia, a Crevalcore.

Nell'impatto anche due ragazzi, un uomo di 26 anni e una donna di 28, a bordo dell'auto sono rimasti feriti nello scontro. Sul posto intorno alle 17:30 è arrivato anche l'elisoccorso, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo.I due invece sono stati portati dal 118 all'ospedale Maggiore, in condizioni di media gravità.

Sul posto per i rilievi è presente la Polizia municipale Terre d'Acqua. Dalle prime informazioni sembra che la collisione sia avvenuta frontalmente, in un tratto di curva. Il tratto della sp1 tra via Chiusa e Mezzo Levante è stato chiuso al traffico per diverse ore.