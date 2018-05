Auto si scontra con una cisterna: muore una donna, grave il marito

Tragico scontro a Novi di Modena, lungo la Provinciale 8 (via Serragli) nel tardo pomeriggio di ieri. L'incidente ha coinvolto una Fiat Marea e un'autocisterna che trasportava latte: i due mezzi si sono scontrati violentemente in prossimità dell'incrocio con via Venezia e l'auto ha terminato la propria corsa nel fosso a bordo strada.

Sul posto sono accorso i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno soccorso i due occupanti dell'auto. Purtroppo ogni sforzo è stato vano nei confronti della donna 60enne che si trovava a bordo, che è deceduta sul colpo. Molto grave invece il marito, coetaneo, che è stato caricato sull'elicottero del 118 e trasferito all'ospedale Maggiore di Bologna con la massima urgenza.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale delle Terre d'Argine. Strada chiusa al traffico per diverse ore.