Scontro tra auto e furgone sulla Nuova Estense, c'è una vittima

Erano circa le 17.30 quando due veicoli che procedevano in senso opposto si sono scontrati in maniera rovinosa lungo la Statale 12 Nuova Estense. é successo nel territorio di Serramazzoni, in prossimità del bivio che conduce a San Dalmazio. Una Fiat Panda, secondo la prima ricostruzione, avrebbe invaso la corsia opposta, centrando così il camioncino che saliva in direzione di Pavullo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno attivato anche i mezzi di soccorso avanzato, compresa l'eliambulanza. Purtroppo però uno dei due conducenti coinvolti è deceduto sul colpo: si tratta del 73enne alla guida della Panda. Illeso, invece, il 67enne alla guida del furgone.

Il traffico è stato completamente bloccato dall'intervento delle forze dell'ordine, che hanno chiuso al traffico la strada per permettere l'intervento dei sanitari e dei Vigili del Fuoco. Per i veicoli con direzione Modena la Statale è stata chiusa all'altezza dell'incrocio con Via per Serramazzoni mentre per i veicoli con direzione Pavullo chiusa invece all'altezza dell'incrocio S.Dalmazio. Ben presto si sono formate code chilometriche.