Tragedia alle porte di Pievepelago, muore un automobilista 40enne

Poco prima delle ore 5 di questa mattina la provinciale 324 del Passo Radici è stata teatro di un incidente mortale. E' accaduto nei pressi dell'abitato di Pievepelago, dove un automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo per cause non ancora del tutto chiare, schiantandosi contro un guard rail.

A nulla sono valsi i soccorsi portati dai sanitari del 118, nè tantomeno l'intervento dell'eliambulanza. Accertamenti a carico dei Carabinieri. Non risulterebbero altri veicoli coninvolti.