Tragedia sulla strada, tre ventenni e una bimba di 9 anni morti in un frontale

Pesantissimo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sabato 6 giugno poco dopo le 22 nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), nella frazione di Amola, nel quale sono morte 4 persone, tra cui una bambina di soli 9 anni. Lo scontro, più precisamente, è avvenuto in via Crevalcore, lungo la Provinciale 568.

Una Peugeot 106, condotta da un ragazzo tunisino di 21 anni e con a bordo il fratello dell’autista e un amico di 20 anni - tutti residenti a Nonantola - per cause da accertare ha invaso la corsia opposta scontrandosi in un frontale con una BMW320 condotta da un 51enne di Crevalcore, che è rimasto ferito molto gravemente (è stato trasportato in ospedale in codice rosso), mentre la figlia della compagna, di 9 anni, è rimasta uccisa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche un pedone, un uomo di 69 anni seduto fuori da un bar sulla via, è rimasto ferito, non gravemente, da alcuni detriti che lo hanno colpito.