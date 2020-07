Frontale nelle campagne di Soliera, muore un ragazzo di 20 anni

Nel primo pomeriggio di oggi, verso le 15.30, una Fiat Panda e una Fiat Punto si sono scontrate mentre percorrevano in direzioni opposte via Soliera-Cavezzo, stretta strada di campagna a nord dell'abitato di Soliera. Nell'impatto violento uno dei due conducenti è deceduto sul colpo.

Sul posto è intervenuto il 118 con l'ambulanza di Soliera e l'elisoccorso di Bologna, ma ogni tentativo di rianimare la vittima - un giovane di appena 20 anni - è stato vano. Non gravi invece le condizioni dell'altra automobilista, una 26enne, che è stata medicata a òungo sull'ambulanza e poi trasferita all'Ospedale di Baggiovara. Ai soccorsi hanno collaborato anche i Vigili del Fuoco.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Municipale delle Terre d'Argine, che hanno anche interdetto al traffico la strada deviando i veicoli in transito nel tratto compreso tra via Vaccheria e via Carpi Ravarino.