Terribile schianto a Sozzigalli, muore un automobilista 21enne

Non c'è stato nulla da fare per un giovane automobilista di appena 21 anni, coinvolto ieri sera in un gravissimo incidente. E' accaduto qualche minuto dopo le ore 22 lungo via Carpi-Ravarino, all'imbocco della frazione di Sozzigalli di Soliera. Qui la Dacia Sandero su cui il giovane viaggiava è uscita di strada, ribaltandosi e poi schiantandosi contro il muro che delimita una proprietà privata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, ma per il giovane rimasto intrappolato l'intervento sanitario era ormai inutile. Il 21enne, residente a Ravarino, è morto pressochè sul colpo.

Non ancora del tutto chiara la dinamica, ma dal momento che non risultano al momento altri mezzi coinvolti, si deve ipotizzare che si sia trattato di un errore di guida compiuto in maniera autonoma. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Municipale delle Terre d'Argine.