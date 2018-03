Frontale sulla Vignolese, muore un automobilista a Spilamberto

Pomeriggio drammati alle porte del centro di Spilamberto, dove si è verificato un incidente stradale con conseguenze mortali. E' successo intorno alle 15.30 lungo via Vignolese, in corrispondenza dell'incrocio con via IV Novembre. Due auto si sono scontrate frontalmente e una di queste è finita fuori strada, impattando con un muretto. Il conducente ha purtroppo perso la vita nell'impatto e i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Ferita anche la donna che era seduta in auto accanto a lui, mentre è rimasto illeso il 52enne alla guida dell'altra auto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. I rilievi sono stati svolti dalla Polizia Municipale, che ha chiuso al transito via Vignolese, deviando il traffico atraverso le vie del paese.