Scooter fuori strada, un morto e un ferito alle porte di Albareto

Intorno alle ore 21.15 di ieri sera uno scooter con a bordo due persone è uscito di strada, finendo per schiantarsi nel fosso sul margine destro della carreggiata. E' accaduto lungo strada Albareto, alle porte della frazione, circa un centinaio di metri prima dell'incrocio con strada Battaglia. Il conducente della moto, un quarantenne residente in zona, ha perso il controllo in un tratto sostanzialmente rettilineo per ragioni ancora al vaglio della Polizia Municipale, con conseguenze drammatiche.

I due a bordo del mezzo sono stati sbalzati a terra e l'impatto si è rivelato fatale per il conducente. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. La donna che viaggiava con lui, una 51enne, ha invece riportato lesioni non così gravi ed è stata trasferita con all'ospedale di Baggiovara. In mattinata è poi stata dimessa.

Come detto, sul posto sono intervenuti i vigili, che hanno anche chiuso al traffico strada Albareto per un paio d'ore al fine di consentire i soccorsi e i rilievi.