Auto con a bordo tre giovani si schianta in via Mavora, perde la vita un 22enne

Incidente mortale ancora prima dell'alba di oggi nella zona di Gaggio in Piano. Intorno alle ore 4.30, infatti, una Mercedes 320cdi con a bordo tre persone si è schiantata a grande velocità contro un albero lungo via Mavora, a circa un centinaio di metri dall'incrocio con via Emilia. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti, quindi parrebbe trattarsi di una perdita di controllo del conducente, per ragioni non note.

Per il guidatore, un cittadino albanese di 22 anni residente a Castelfranco, l'impatto si è rivelato fatale. Per lui è stato vano l'intervento in forze del 118. Ferito in maniera grave - diversamente da quanto riportato in precedenza - anche un passeggero, un 21enne italiano, che è stato trasportato con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Bologna. Un terzo passeggero, rumeno di 20 anni, è stato invece portato al Policlinico con ferite lievi.

La strada è stata chiusa al traffico dall'intervento dei Carabinieri, che hanno svolto rilievi e stanno conducendo accertamenti sulla dinamica.